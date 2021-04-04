РИАМО - 4 апр. В настоящее время Московское центральное кольцо работает на пределе возможностей при перевозке пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Когда мы МЦК строили, мы же тоже не предполагали, какой это эффект будет. <...> Все рекорды побиты были. Сегодня МЦК, несмотря на то, что мы интервал (движения поездов - ред.) сократили и интенсивность увеличили, уже работает на переделе своих возможностей», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По словам мэра, после запуска Большая кольцевая линия метро будет также востребована у пассажиров. Например, сильно транспортные потоки разгрузят новые станции БКЛ «Мневники» и «Народное Ополчение».

«Часть уже сегодня станций перегруженных за счет новой логистики пассажиров будут разгружаться», - добавил Собянин.

На сегодня проходку тоннелей Большой кольцевой линии метрополитена завершили уже на 95%. Остается соединить перегонами станции восточного участка ветки.

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