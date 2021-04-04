РИАМО - 4 апр. В воскресенье в Московском регионе будет пасмурно, местами ожидают небольшой дождь и до плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 6 - плюс 8, по области — плюс 3 - плюс 8 градусов», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, погода будет облачная с прояснениями. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Относительная влажность воздуха достигнет порядка 60%. При этом содержание кислорода в воздухе будет ниже нормы.