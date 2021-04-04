РИАМО - 4 апр. Использование интернета перерастает в зависимость, когда человек не может контролировать количество потраченного в Сети времени и «выпадает» из реальной жизни, сообщил РИАМО психиатр-нарколог центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Денис Рассоха.

«При зависимости присутствует удовольствие от процесса, патологическое влечение - непреодолимое желание употребить наркотик, которым в данном случае является серфинг в интернете. Также у зависимого наблюдается абстиненция - синдром отмены, то есть ухудшение состояния при невозможности выйти в Сеть, приступы плохого настроения, навязчивые мысли перебраться в онлайн», - сказал Рассоха.

По его словам, при интернет-зависимости человек утрачивает контроль над количеством времени, проводимым в Сети. Также исчезает ситуационный контроль - зависимый человек начинает пропускать учебу или работу, пренебрегает домашними делами и общением с близкими, сокращает время сна и физическую активность. Все это действует на человека и его жизнь разрушительно.

«Умеренное количество алкоголя употребляет огромное количество взрослых людей, но лишь небольшая часть становится алкоголиками, также лишь малая часть пользователей интернета становится зависимыми от него. Предраспологающими факторами могут служить как особенности нервной системы, нарушения в головном мозге, так и эмоциональные нарушения, при которых человек страдает и интуитивно ищет «лекарство» от своего состояния», - отметил специалист.

По его словам, зачастую, не получив своевременного лечения, такой человек находит деструктивные способы улучшить свое состояние. И найдя способ временно повысить настроение, он начинает прибегать к нему все чаще и чаще. Так формируется зависимость.

«Кроме того, интернет-зависимость может быть своего рода бегством от одиночества и нерешенных проблем в реальной жизни. Особенно подвержены этому дети и подростки, у которых нет взаимопонимания с родителями, не складываются отношения со сверстниками. Юный человек еще не умеет справляться с проблемами и находит утешение в виртуальном мире», - добавил Рассоха.

Родителям он посоветовал ни в коем случае не начинать борьбу с интернет-зависимостью у детей с запрета пользоваться компьютером и другими гаджетами.

«Начинать нужно с нормализации реальной жизни подростка, чтобы ему хотелось жить в этом мире, а не бежать от него. Запреты и наказания лишь усугубят проблему. Лучше обратиться за помощью к психологу или психотерапевту, который подскажет пути решения проблемы», - заключил эксперт.

4 апреля во многих странах мира неофициально отмечается День интернета. Эта дата - 4.04 - отсылает к числу 404, которое обозначает, что запрашиваемая в Сети страница не найдена.