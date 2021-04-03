РИАМО - 3 апр. Смертельная авария на улице Орджоникидзе в Москве произошла из-за выезда автомобиля каршеринга на встречную полосу, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.
Вечером в субботу около дома 10 по улице Орджоникидзе произошло столкновение автомобиля каршеринга с такси. В результате аварии оба водителя погибли от полученных травм.
По информации столичной ГИБДД, водитель машины каршеринга в январе был лишен прав за отказ от прохождения медосвидетельствования.
В результате аварии и водитель а/м "Каршеринг", и водитель а/м "такси" погибли от полученных травм. По имеющимся у столичной ГИБДД данным, водитель, управлявший автомобилем "Каршеринг" в январе месяце лишён права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) April 3, 2021
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