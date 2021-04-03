РИАМО - 3 апр. Смертельная авария на улице Орджоникидзе в Москве произошла из-за выезда автомобиля каршеринга на встречную полосу, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

Вечером в субботу около дома 10 по улице Орджоникидзе произошло столкновение автомобиля каршеринга с такси. В результате аварии оба водителя погибли от полученных травм.

«По предварительным данным, водитель автомобиля краткосрочной аренды выехал на полосу встречного движения», - говорится в сообщении.

По информации столичной ГИБДД, водитель машины каршеринга в январе был лишен прав за отказ от прохождения медосвидетельствования.