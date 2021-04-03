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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В «Экспоцентре» на Красной Пресне со 2 по 4 апреля прошла выставка «Велокульт 2021».
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Гости мероприятия могли увидеть лучшие модели велосипедов, посмотреть гонки и поучаствовать в розыгрышах.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Под крышей центрального выставочного комплекса свои велосипеды и комплектующие представят Trialzone, Seabike, Triton, Tony Step Bike, и многие другие компании.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Некоторые мастера предстаили уникальные велосипеды, которые создают сами.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Кроме того, на территории «Экспоцентра» состоялась гонка «Велокульт-Format».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На ней профессионалы и любители продемонстрировали свое мастерство.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Еще посетители выставки смогли увидеть гонки BearBike Speed Shore, во время которых спортсмены соревнуются друг с другом на специально подготовленной трассе.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Она напоминает полосу препятствий и требует идеального баланса и высокого уровня навыка управления велосипедом.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На сцене прошли выступления известных людей велосипедного мира. На фото: известная российская мотогонщица Анастасия Нифонтова.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Они поделились своими секретами и опытом. На фото: коллектив «КамАЗ-Мастер».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
А также рассказали, как за раз проехать больше 1 тыс. км на велосипеде, можно ли объехать весь мир по береговой линии. На фото: Владислав Кетов; российский путешественник и художник.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На выставке «Велокульт 2021» прошли разнообразные конкурсы и розыгрыши призов.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Гости могли также посетить международную юбилейную выставку «Мотовесна», выставку гоночной индустрии Motorsport Expo 2021 и первый в России салон электротранспорта «ЕДрайв».
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: выставка «Велокульт 2021»в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: выставка «Велокульт 2021»в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: выставка «Велокульт 2021»в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: выставка «Велокульт 2021»в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: выставка «Велокульт 2021»в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: выставка «Велокульт 2021»в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: выставка «Велокульт 2021»в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: выставка «Велокульт 2021»в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: выставка «Велокульт 2021»в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: выставка «Велокульт 2021»в Москве.
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