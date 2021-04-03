РИАМО - 3 апр. Правительство РФ одобрило проект, который предусматривает ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения, передает Газета.ru.

Проект ФЗ «О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ» будет внесен в Госдуму в установленном порядке.

Законопроектом вносятся изменения в часть, касающуюся нарушений ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. В новой редакции будут закреплены повышенные меры ответственности.

Ранее в РФ в силу вступили новые правила сдачи экзаменов на права. Из экзамена для получения прав на управление легковыми и грузовыми автомобилями, а также автобусами из экзамена исключен этап «площадки».