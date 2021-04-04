РИАМО - 4 апр. Жители подмосковного Пушкинского округа в воскресенье проголосуют на выборах в городской совет депутатов.

По итогам выборов предстоит заместить 30 мандатов: 10 - по единому округу и 20 - по многомандатным округам. Совет депутатов избирается сроком на пять лет.

В Пушкинском округе проживают более 217 тыс. избирателей. Для голосования организованы 118 избирательных участков. Досрочное голосование проводилось с 24 марта по 3 апреля.

В ноябре 2020 года Мособлдума приняла решение о создании единого городского округа на территории Ивантеевки, Красноармейска и Пушкинского округа. Новое муниципальное образование получило название «Городской округ Пушкинский Московской области».​