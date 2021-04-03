РИАМО - 3 апр. Из-за смертельной аварии на улице Орджоникидзе перекрыли две полосы движения, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

У дома 10 по улице Орджоникидзе вечером в субботу столкнулись автомобиль такси и машина каршеринга. По предварительным сведениям, в результате аварии погибли два человека.

Перекрыты первая и вторая полосы движения по улице Орджоникидзе по направлению к Третьему транспортному кольцу.

На месте ДТП работают оперативные службы.