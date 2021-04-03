РИАМО - 3 апр. Столичный суд арестовал женщину-опекуна и ее сожителя, которых обвиняют в истязании 10-летней девочки, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по пунктам «г», «е» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание».

Согласно данным правоохранителей, с 2018 года по март 2021 года 35-летняя женщина-опекун и ее 47-летний сожитель систематически подвергали ребенка избиению. Это происходило в частном доме в поселке Щаповское новой Москвы.

Многочисленные гематомы у ребенка обнаружили учителя в школе. Девочку госпитализировали в медучреждение. Со слов ребенка, телесные повреждения причинили ей различными предметами опекун и ее сожитель. Кроме того, девочка сообщила о жестоком обращении и применении к ней недопустимых методов воспитания.

В пресс-службе ГСУ СК России по Москве отметили, что по месту жительства подозреваемых проведены обыски. Расследование продолжается.