РИАМО - 3 апр. Совсем недавно в районе Котловка Москвы открыли после реконструкции поликлинику №22, сегодня у властей столицы большие планы по развитию этого района, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Котловка была застроена в основном в 1960 годах, здесь много старых пятиэтажек. Поэтому в программу реновации вошли 82 дома, в которых живет почти четверть жителей района. Уже построены и заселены три новых многоэтажки», - написал Собянин на личной странице в соцсети Instagram.

По программе «Мой район» в районе обновляются парки и общественные пространства. Например, на месте бывших гаражей над рекой Котловка сделали зеленую зону для отдыха. Кроме того, благоустроен парк «Коршуниха», сквер и дворы на Нагорном бульваре.

Благоустроена и «Тропа здоровья» от Большой Черемушкинской до Севастопольского проспекта. Там установили скамейки, качели, детские и тренажерные площадки.

Уже появилось новое здание центра соцобслуживания. Также облагораживается здание школы искусств, готовится к ремонту помещение библиотеки.

К 2023 году природную зону в долинах рек Котловка и Коршуниха приведут в порядок. Также будет обустроена зона у храма преподобной Евфросинии Московской.

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