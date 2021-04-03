РИАМО - 3 апр. Совсем недавно в районе Котловка Москвы открыли после реконструкции поликлинику №22, сегодня у властей столицы большие планы по развитию этого района, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По программе «Мой район» в районе обновляются парки и общественные пространства. Например, на месте бывших гаражей над рекой Котловка сделали зеленую зону для отдыха. Кроме того, благоустроен парк «Коршуниха», сквер и дворы на Нагорном бульваре.
Благоустроена и «Тропа здоровья» от Большой Черемушкинской до Севастопольского проспекта. Там установили скамейки, качели, детские и тренажерные площадки.
Уже появилось новое здание центра соцобслуживания. Также облагораживается здание школы искусств, готовится к ремонту помещение библиотеки.
К 2023 году природную зону в долинах рек Котловка и Коршуниха приведут в порядок. Также будет обустроена зона у храма преподобной Евфросинии Московской.
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