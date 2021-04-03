РИАМО - 3 апр. Автоматизация контрольно-надзорной деятельности в сфере землепользования позволила увеличить продуктивность муниципального земельного контроля в Подмосковье на 52%, пишет журнал «КонкуренTEAM».

В прошлом году земельные инспекторы осмотрели почти 700 тыс. га земли на территории Московской области на предмет нарушений земельного законодательства и правил использования земли. В этой работе им помогали автоматизированная система на основе риск-ориентированного подхода и мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

«В 2018 году земельный контроль Подмосковья осмотрел 26,5 тыс. земельных участков, что составляет менее 1% земельных участков всей Московской области. В 2019 году благодаря цифровизации процессов контрольно-надзорной деятельности удалось улучшить данные показатели: осмотрено более 30,5 тыс. участков», - отмечает издание.

В 2020 году земельный контроль охватил уже более 40,4 тыс. земельных участков. Наибольшую часть штрафов инспекторы выписали за то, что собственники земель не боролись с борщевиком.

Территория Московской области составляет около 4,5 млн га. Согласно данным Росреестра, в регионе насчитывается около 4 млн земельных участков. Ресурсы органов муниципального земельного контроля ограничены 220 земельными инспекторами на всю область.

Применение риск-ориентированного подхода и автоматизация процесса мунземконтроля помогают решить ряд задач, в том числе совершенствуют логистику передвижений инспекторов.

«Цель Минмособлимущества при внедрении риск-ориентированного подхода – оптимальное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, повышение результативности муниципального земельного контроля», - отмечает журнал.

В марте увидел свет пятый выпуск журнала «КонкуренTEAM. Люди. Бизнес. Технологии». Весенний номер посвящен успешным практикам Подмосковья в строительной, земельно-имущественной и закупочной сферах. Журнал доступен на сайте.