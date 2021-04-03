РИАМО - 3 апр. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ инициировало проверку по факту гибели мужчины на Горьковском направлении МЖД, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел утром в субботу. На перегоне Новогиреево - Реутово мужчина 1987 года рождения попал под поезд при попытке перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Пострадавший скончался от полученных травм.

Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В СК призвали граждан соблюдать правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры.