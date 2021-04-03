РИАМО - 3 апр. Введение нового регламента работы электронного магазина Московской области позволило уменьшить сроки проведения закупочных процедур в три раза, сообщила председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде. Ресурс появился в 2018 году, по новому регламенту электронный магазин начал работать летом прошлого года.

«Мы сократили в три раза сроки проведения закупок в электронном магазине – с шести рабочих дней до двух. Также сокращены сроки подписания контрактов в электронном виде и доступ в магазин получили заказчики, осуществляющие свою закупочную деятельность в соответствии с 223-ФЗ, а это порядка 1,5 тыс. подмосковных учреждений», - сказала Волкова в интервью для журнала «КонкуренTEAM».

По ее словам, в регионе подняли планку закупок, осуществляемых вне электронного магазина, до 10 тыс. рублей (раньше было до 1 тыс. рублей). Таким образом, заказчики получили возможность быстрее осуществлять некоторые виды закупок (почтовых отправлений, марок и так далее).

«Учитывая нужды заказчиков, мы актуализировали один из разделов регламента, в соответствии с которым перечислен перечень закупок, осуществляемых вне электронного магазина», - добавила Волкова.

В марте увидел свет пятый выпуск журнала «КонкуренTEAM. Люди. Бизнес. Технологии». Весенний номер посвящен успешным практикам Подмосковья в строительной, земельно-имущественной и закупочной сферах. Журнал доступен на сайте.

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