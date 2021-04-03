РИАМО - 3 апр. Клиентам Московского областного БТИ доступен портал онлайн-услуг и единый для всех подразделений номер горячей линии, пишет журнал «КонкуренTEAM».

На портале онлайн-услуг МОБТИ можно заказать и оплатить без комиссии ряд услуг, не требующих дополнительных уточнений. Портал предлагает к заказу те услуги, которые не могут иметь разночтений: технический план, технический паспорт, справки и так далее.

Для работы с порталом не нужно совершать дополнительных звонков или идти в отделение, достаточно иметь электронную почту и мобильный телефон. Для заказа необходимо зарегистрироваться, после чего все заказы и платежи будут отображаться в личном кабинете пользователя. После оформления и оплаты услуг заказ сразу поступает в работу.

В специальном разделе на сайте подмосковного БТИ представлены сервисы, разработанные на основе запросов заказчиков и обновлений законодательства. Например, можно узнать онлайн, возможно ли оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости. Чтобы удостовериться в подлинности заключенного в МОБТИ договора, разработан сервис «Проверь договор».

Сервис «Легкий платеж» позволяет оплачивать услуги Московского областного БТИ онлайн без комиссии по номеру договора.

Кроме того, подмосковное БТИ выдает усиленные квалифицированные электронные подписи для физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей. Электронная подпись требуется для регистрации объекта недвижимости, утверждения кадастровых документов, работы на государственных порталах и так далее.

Также Московское областное БТИ оказывает услугу электронной подачи документов на оформление недвижимости в Росреестр.

В 2019 году МОБТИ перешло на IP-телефонию и запустило горячую линию, объединив единым номером все 103 подразделения учреждения. Телефон горячей линии: +7 (498) 568-88-88.

В марте увидел свет пятый выпуск журнала «КонкуренTEAM. Люди. Бизнес. Технологии». Весенний номер посвящен успешным практикам Подмосковья в строительной, земельно-имущественной и закупочной сферах. Журнал доступен на сайте.