РИАМО - 3 апр. По словам врача-диетолога Марият Мухиной, такое блюдо, как глазунья с беконом или колбасой, повышает риск возникновения онкологических заболеваний, а также приводит к развитию атеросклероза, передает Nation News.

«Яичница с беконом или колбасой – очень вредна. Даже ВОЗ уже давно указала в своем протоколе, что продукты мясопереработки повышают канцерогенез, являются фактором риска онкологии. Нитриты, которые присутствуют в колбасе для сохранения цвета, при жарке превращаются в нитраты и являются прямым канцерогеном», – сказала эксперт.

Она подчеркнула, что эти вещества превращают гемоглобин в метгемоглобин, который не может переносить кислород. Сочетание яиц с колбасой или беконом также повышает холестерин в крови.

При этом холестерин, содержащийся в самих яйцах, полезен, все портит сочетание с колбасой или беконом.

Кроме того, она добавила, что обычная глазунья полезна, особенно если приготовлена на овощной подложке.