РИАМО - 3 апр. По словам врача-диетолога Марият Мухиной, такое блюдо, как глазунья с беконом или колбасой, повышает риск возникновения онкологических заболеваний, а также приводит к развитию атеросклероза, передает Nation News.
Она подчеркнула, что эти вещества превращают гемоглобин в метгемоглобин, который не может переносить кислород. Сочетание яиц с колбасой или беконом также повышает холестерин в крови.
При этом холестерин, содержащийся в самих яйцах, полезен, все портит сочетание с колбасой или беконом.
Кроме того, она добавила, что обычная глазунья полезна, особенно если приготовлена на овощной подложке.
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