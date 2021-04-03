РИАМО - 3 апр. «Урок цифры» по теме «Цифровое производство» состоится с 12 по 30 апреля для учащихся 1-11 классов российских школ, сообщает пресс-служба Минцифры России.

Новый урок всероссийского проекта подготовлен экспертами фирмы «1С» в рамках образовательной инициативы при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, организации «Цифровая экономика» и компаний-партнеров из числа лидеров цифровой экономики.

В рамках нового «Урока цифры» школьники узнают, как устроено современное производство - от обычной кондитерской до компании по выпуску высокотехнологичных продуктов, какую роль в производстве играют информационные технологии и что такое цифровая трансформация предприятий.

Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний. Уровень сложности заданий адаптирован под возрастные группы начальной, средней и старшей школы.

Материалы опубликуют на сайте урокцифры.рф. Выполнить задания можно будет в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

Проект «Урок цифры» направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также на их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.