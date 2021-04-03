РИАМО - 3 апр. Один из основателей НИУ Высшая школа экономики и заместитель научного руководителя вуза Лев Любимов скончался, передает Газета.ru.

Известному российскому экономисту было 84 года. В университете выразили соболезнования его родным и близким.

В ВШЭ отметили, что о дате и месте прощания с Любимовым сообщат позже. Университет скорбит о смерти ученого и отмечает его вклад в развитие науки и вуза.

Лев Любимов родился в 1936 году. Он был удостоен ученого звания профессора в 1984 году. Являлся членом специализированных ученых советов Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и Института США и Канады РАН.