РИАМО - 3 апр. Исполнители Анастасия Белявская и Олег Сидоров в составе дуэта Nansi & Sidorov представят Подмосковье на телевизионном музыкальном конкурсе «Новая звезда — 2021», сообщили организаторы проекта.

Телеканал «Звезда» при поддержке Минобороны РФ приступил к съемкам всероссийского конкурса «Новая звезда — 2021».

«Новая звезда» — это масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители 85 субъектов Российской Федерации. Главная цель проекта — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие каждого из регионов России», — отметили организаторы.

Начиная с первого эфира программы телезрители путем СМС-голосования смогут поддержать представителя своего региона независимо от того, прошел ли он в финал по версии членов жюри или нет. Эфиры будут выходить еженедельно с 17 апреля, финал конкурса покажут 13 и 14 июня. Всего телезрителей ждут 10 эфиров.

Вручение призов победителям конкурса состоится 14 июня. В этот день пройдет награждение лучшего исполнителя по мнению жюри — знаменитых музыкальных экспертов, а также вручение специальных призов лучшим исполнителям по мнению телезрителей со всей страны.

Кроме того, телеканал «Звезда» объявил о запуске онлайн-кастинга на конкурс «Новая звезда — 2022». Он состоится с 17 апреля по 1 мая. Узнать подробности можно на сайте телеканала.