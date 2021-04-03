РИАМО - 3 апр. Сотрудники «Мособлпожспаса» достали водителя из автомобиля, попавшего в дорожно-транспортное происшествие на 31-м км трассы М-11 в Солнечногорске, сообщает пресс-служба учреждения.

Авария произошла 2 апреля. В результате попутного столкновения автомобиля BMW с автобусом водителя легковой машины зажало в салоне.

«Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы деблокировали пострадавшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента», - сказал спасатель Анатолий Орлянский.

Он отметил, что 34-летний мужчина получил переломы обеих рук и левой голени. Спасатели зафиксировали поврежденные конечности и транспортировали пострадавшего в машину бригады медицины катастроф.

«Пассажиров в момент аварии в транспортных средствах не было, водитель автобуса не пострадал», – заключил Орлянский.