РИАМО - 3 апр. Скончалась актриса театра и кино Нина Зоткина, ей было 69 лет, передает Федеральное агентство новостей.

О смерти Зоткиной сообщил режиссер Михаил Дегтярь в соцсетях. Он рассказал о мечте актрисы вырастить на своем участке розы и под ними встретить свое 90-летие.

Нина Зоткина родилась в 1951 году в Пензе. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина, работала на «Мосфильме».

Актриса знакома зрителям по ролям в фильмах «Быть человеком» и «Двое в пути». За участие во второй картине была награждена премиями на кинофестивалях в Праге и Донецке.