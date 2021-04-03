РИАМО - 3 апр. В Московской области возможно опасное половодье, уровень воды на малых и средних реках региона поднимется на один-два метра, передает РИА Новости.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это опасное природное явление, которые называется высокое половодье.

«Река Москва в деревне Барсуки, на Протве у города Верея, на реке Катыш у Троицкого и в ряде деревень. Произойдет затопление речных пойм и расположенных на них некапитальных сооружений, дорог», - сказал Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на приведенные показатели подъема воды, половодье 2021 года пока нельзя назвать катастрофическим.