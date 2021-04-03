РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 апр. В подмосковном Подольске в первом в этом году субботнике приняли участие 14 305 человек, на уборку территорий направили 129 единиц техники, сообщается на сайте администрации округа.

В округе организовали 67 пунктов выдачи инвентаря, в которых раздали 979 грабель, 955 метел, 1570 лопат, 25 тыс мешков для мусора, 14706 перчаток.

Особое внимание уделили мемориальным объектам, посвященным подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Убрали смет и мусор на 298 кв м, помыли твердые покрытия на площади 114 кв м, отремонтировали и покрасили ограждения на 74 м, вывезли 8 куб м мусора.

На улицах и дорогах убрали мусор и смет со 102,2 тыс кв м, помыли 68,6 кв м твердых покрытий, покрасили 8,5 тыс м бортового камня, отремонтировали 42 м ограждений, покрасили 62 остановки.

Во дворах убрали смет и мусор с 301,2 тыс кв м, помыли 297,4 тыс кв м твердых покрытий, отремонтировали и покрасили 1469 малых архитектурных форм и детских игровых площадок, покрасили 12,4 тыс м бортового камня, покрасили и отремонтировали 112 кв м цоколей многоквартирных домов, сделали ямочный ремонт на 4756 кв м дорожного полотна, вывезли 344 куб м мусора.

Более 3 тыс кв м смета и мусора убрали на объектах социальной инфраструктуры, помыли 1268 кв м твердых покрытий, отремонтировали и покрасили 1387 малых архитектурных форм и детских игровых площадок, 218 ограждений, вывезли 344 кубометра мусора.

Привели в порядок объекты торговли: убрали 10,4 тыс кв м мусора и смета, помыли 3183 кв м твердых покрытий, покрасили 2447 малых архитектурных форм, 3698 ограждений, вывезли 208 куб м мусора.

Следующие субботники в рамках весеннего месячника благоустройства в Подольске пройдут 10, 17 апреля, а 24 апреля состоится общеобластной субботник. Жителей округа пригласили принять активное участие в наведении порядка на территориях округа.