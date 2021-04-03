РИАМО - 3 апр. В Следственном комитете инициировали доследственную проверку после инцидента с газовым баллоном в новой Москве, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По предварительным данным, 3 апреля 2021 года в пристройке к частному дому, расположенному в поселении Марушкинское в новой Москве, произошел разрыв газового баллона, в результате инцидента пострадал один мужчина», - сказала Иванова.

Потерпевший попал в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Сейчас проводится целый комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.