РИАМО - 3 апр. В Подмосковье стартовал пятый ежегодный конкурс проектов по представлению бюджета для граждан, сообщается на сайте министерства экономики и финансов Московской области.

В рамках конкурса будут выбраны лучшие практики и проекты, которые представляют информацию о бюджете и бюджетных процессах в доступной и понятной для каждого форме.

Принять участие в конкурсе могут как физические, так и юридические лица. Для физлиц предусмотрены следующие номинации:

«Бюджет для граждан в картинках»;

«Лучший видеоролик о бюджете»;

«Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации»;

«Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»;

«Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;

«Анализ практики развития бюджета для граждан»;

«Бюджет и чрезвычайные ситуации».

Юридические лица могут представить свои проекты в номинациях:

«Лучший проект регионального бюджета для граждан»;

«Лучший проект местного бюджета для граждан»;

«Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»;

«Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»;

«Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации»;

«Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»;

«Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;

«Анализ практики развития бюджета для граждан»;

«Бюджет и чрезвычайные ситуации».

Проект должен представлять собой актуальное исследование по выбранной тематике с обоснованными выводами и возможностью практического применения.

Заявки на участие вместе с конкурсными работами и предложениями по их реализации необходимо направить на адрес электронной почты ShatohinaLA@mosreg.ru в срок по 15 мая.

Работы победителей пройдут во второй тур федерального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан, который проводится при участии Финансового университета при правительстве РФ.

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