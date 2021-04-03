РИАМО - 3 апр. Российские банки, которые стали внедрять системы самоинкассации для предпринимателей, озаботились вопросом возможных краж, пишет газета «Известия».

Защищаться от преступников будут с помощью порчи денег краской. Систему защиты уже интегрировали «Элекснет» (группа МКБ), а также рассматривают «Открытие» и ПСБ.

«В прошлом году был зафиксирован рост продаж сервиса на 35%. Во многом это объясняется преимуществами, которые дает самоинкассация: нет необходимости проверять купюры на подлинность, упаковывать их и заполнять сопроводительную документацию, беспокоиться об остатках в кассе в конце рабочего дня, кассовых разрывах и лимитах», — пояснил вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.

Проблема с кражами тут же стала актуальной. Сейчас попытки кражи и взлома депозитарных машин регистрируются в среднем раз в неделю.

Согласно положениям ЦБ РФ, кредитные организации могут применять специальные устройства, которые окрашивают банкноты специальной краской в случае взлома.