РИАМО - 3 апр. Женщина, которая пострадала в ДТП на Смоленской площади в Москве с участием известного блогера Эдварда Била, до сих пор находится в коме, передает ТАСС.

«Она до сих пор не вышла из комы. Можно сказать, она при смерти», - сказал адвокат потерпевших Виталий Бородин.

Авария произошла днем 1 апреля на Садовом кольце в районе Новинского бульвара. Водитель синей Audi RS6 на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, она госпитализирована.

По данным СМИ, пострадавшая в аварии - консультант Госдумы Мария Артемова.