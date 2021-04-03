РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 апр. В Щелкове состоялся IV открытый фестиваль сценического искусства «Весенние трели», он прошел на базе Домов культуры «Литвиново» и «Богослово», передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«На нашей площадке представлены два направления - хореография и художественное слово. На участие было подано 79 заявок. В хореографии представлено 33 конкурсных номера и в художественном слове - 45 конкурсных номеров. Возрастные категории участников: 6-11 лет, 12-17 лет, 18-55 лет и старше 55 лет. Помимо участников из городского округа Щелково есть творческие коллективы Черноголовки и Электростали», - сказала худрук Литвиновской централизованной клубной системы Софья Сергученкова.

Второй площадкой стал ДК «Богослово», там были представлены направления вокал и декоративно-прикладное искусство. На участие в этих номинациях было подано порядка 70 заявок.