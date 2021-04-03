РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 апр. В подмосковном Подольске с 6 апреля в кинотетатре «Сильвер Синема Подольск» начнут показывать спектакли театров мира по федеральному проекту TheatreHD, сообщили в пресс-службе проекта.

Федеральный проект TheatreHD показывает спектакли театров мира в кинотеатрах страны. Впервые в Подольске спектакли начнут показывать в кинотеатре «Сильвер Синема Подольск» на улице Комсомольская, 24, в ТРК «Кварц». Теперь у театралов города есть возможность увидеть лучшие драматические, оперные и балетные постановки мира последних лет.

В ближайшей афише: «Франкенштейн: Камбербэтч» Дэнни Бойла с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером (6 апреля), фильм из цикла #АртЛекторийВкино «Воскресение в искусстве» (13 апреля), шекспировская комедия «Двенадцатая ночь» с участием Марка Райлэнса и Стивена Фрая (20 апреля), вторая версия спектакля «Франкенштейн» - «Франкенштейн: Ли Миллер» (27 апреля) и другие постановки.

Благодаря афише TheatreHD жители получат прямой доступ к актуальному театральному искусству - спектаклям британских театров с Бенедиктом Камбербэтчем, Джеймсом Макэвоем, Стивеном Фраем, премьерам и хитам Большого театра России, Метрополитен Оперы, Комеди Франсез, фильмам-выставкам цикла #АртЛекторийВкино, спектаклям проекта «Золотая маска в кино».

У каждого спектакля в кино только одна дата показа и один единственный сеанс, когда можно увидеть на экране лучших из лучших.