РИАМО - 3 апр. За последние семь лет в городском округе Химки возвели более 100 объектов социальной инфраструктуры, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

«За последние семь лет (в Химках - ред.) построено более 100 объектов социальной инфраструктуры при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева», - рассказал Волошин в интервью «360 Химки».

Он добавил, что удачное расположение Химок, близость с Москвой, наличие аэропорта Шереметьево и торговых центров улучшают инвестиционный климат в округе.

В 2021 году в Московской области планируется возвести почти 40 социальных объектов, в том числе 27 школ и детсадов, шесть объектов здравоохранения, три спортобъекта и два объекта культуры.