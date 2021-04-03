РИАМО - 3 апр. В самых популярных московских ЗАГСах заканчивается свободное время для регистрации брака в красивую дату 21.08.21, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Самыми популярными по количеству поданных заявлений остаются Таганский, Шипиловский и Кутузовский отделы ЗАГС, а также Дворцы бракосочетания №3, №5 и на ВДНХ.

«Например, в красивую дату 21 августа (21.08.21) в отделах и дворцах подано почти максимальное количество заявлений, осталось примерно по 3-5 свободных временных слота», - отметили в пресс-службе.

Популярностью среди будущих молодоженов пользуется и первая неделя июня. Так, в первую субботу месяца, 5 июня, хотят пожениться около 600 пар, а 4 июня планируют заключить брак более 260 молодоженов.