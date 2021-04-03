РИАМО - 3 апр. В отношении блогера Эдуарда Биля, который известен под псевдонимом Эдвард Бил, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы Тверского районным суда.

«Тверским районным судом Москвы вынесено постановление об избрании в отношении Эдуарда Биля меры пресечения в виде запрета определенных действий до 1 июня 2021 года», - рассказал собеседник агентства.

Запрет касается возможности покидать жилое помещение с 20:00 до 8:00, получать и отправлять корреспонденцию, в том числе с помощью Интернета и мобильной связи. Запрещается также вести переговоры через Интернет без письменного разрешения следователя. Исключением являются переговоры по телефону с защитниками подозреваемого.

Кроме того, Билю запрещается находиться в местах массовых мероприятий, управлять автомобилем и другими транспортными средствами.

В отношении Эдуарда Биля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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