РИАМО - 3 апр. Порядка 3,6 млрд рублей бюджетных средств сэкономили в Подмосковье в минувшем году благодаря закупкам через электронный магазин, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде. Ресурс появился в 2018 году.

«За 2020 год экономия, полученная в электронном магазине, составила достаточно внушительную сумму – порядка 3,6 млрд рублей, прирост на 21% к показателям прошлого года», - сказала Волкова в интервью для журнала «КонкуренTEAM».

Она уточнила, что в прошлом году на закупки малого объема повлияла изоляция из-за распространения коронавируса. В этот период выявили тенденцию сокращения количества закупок, проводимых заказчиками в электронном магазине. Данная ситуация объясняется тем, что большая часть средств была направлена на ликвидацию последствий пандемии.

В августе прошлого года электронный магазин Подмосковья начал работать по новому регламенту. В частности, там появился новый функционал «переторжка», благодаря которому после окончания подачи предложений у потенциальных поставщиков появился шанс предоставить заказчику «финальное» ценовое предложение в гонке за лотом.

«Заказчики, осуществляющие закупки в рамках 223-ФЗ, меньше чем за месяц получили экономию порядка 13% в таких закупках. По итогам 2020 года показатель экономии достиг 18%. А ведь ранее такого даже и не предполагалось», - отметила Волкова.

По ее словам, благодаря «переторжке» заказчики дополнительно сэкономили более чем 900 млн рублей по итогам прошлого года.

В марте увидел свет пятый выпуск журнала «КонкуренTEAM. Люди. Бизнес. Технологии». Весенний номер посвящен успешным практикам Подмосковья в строительной, земельно-имущественной и закупочной сферах. Журнал доступен на сайте.

Подмосковье представит практики реализации недвижимости на торгах на форуме «Госзаказ»>>