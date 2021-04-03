РИАМО - 3 апр. Порядка 3,6 млрд рублей бюджетных средств сэкономили в Подмосковье в минувшем году благодаря закупкам через электронный магазин, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.
Электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде. Ресурс появился в 2018 году.
«За 2020 год экономия, полученная в электронном магазине, составила достаточно внушительную сумму – порядка 3,6 млрд рублей, прирост на 21% к показателям прошлого года», - сказала Волкова в интервью для журнала «КонкуренTEAM».
Она уточнила, что в прошлом году на закупки малого объема повлияла изоляция из-за распространения коронавируса. В этот период выявили тенденцию сокращения количества закупок, проводимых заказчиками в электронном магазине. Данная ситуация объясняется тем, что большая часть средств была направлена на ликвидацию последствий пандемии.
В августе прошлого года электронный магазин Подмосковья начал работать по новому регламенту. В частности, там появился новый функционал «переторжка», благодаря которому после окончания подачи предложений у потенциальных поставщиков появился шанс предоставить заказчику «финальное» ценовое предложение в гонке за лотом.
По ее словам, благодаря «переторжке» заказчики дополнительно сэкономили более чем 900 млн рублей по итогам прошлого года.
В марте увидел свет пятый выпуск журнала «КонкуренTEAM. Люди. Бизнес. Технологии». Весенний номер посвящен успешным практикам Подмосковья в строительной, земельно-имущественной и закупочной сферах. Журнал доступен на сайте.
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