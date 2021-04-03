РИАМО - 3 апр. В 2021 году в городском округе Химки установят порядка 3 тысяч камер видеонаблюдения, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

«(В этом году - ред.) мы будем ставить еще около 3 тысяч камер видеонаблюдения в городе. Это парки, дворы, подъезды, детские площадки. Мы хотим видеть все, что происходит», - рассказал Волошин в интервью «360 Химки».

По его словам, новые камеры наблюдения нужны не только для безопасности, но и для контроля за уборкой территорий.

Ранее были подведены итоги голосования «Сделаем Подмосковье безопасным вместе», которое проходило на портале «Добродел», мероприятия по повышению безопасности и борьбе с преступностью планируют провести по 164 адресам. Там установят камеры наблюдения, организуют патрулирование полиции и народных дружин по заданным маршрутам, увеличат количество уличного освещения и систем экстренной связи.