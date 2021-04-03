РИАМО - 3 апр. Реконструкцию парка культуры и отдыха имени Льва Толстого планируют провести в подмосковных Химках в текущем году, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Мы готовим большую реконструкцию парка Л. Толстого. Это знаковый, центровой парк для города площадью 25 га. Мы пытаемся сейчас учесть все просьбы жителей. <...> Мы будем менять все аттракционы», - сказал Волошин в интервью «360 Химки».

Он добавил, что в этом году также планируется провести частичную реконструкцию в парке «Эко-Берег» с обустройством скейт-парка и обновлением инфраструктуры. Также запланирован текущий ремонт в парке имени А. Величко.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Подмосковье в текущем году благоустроят 31 парк культуры и отдыха. В каждом парке должны быть оборудованы места для проведения культурно-массовых мероприятий, спортивные и детские площадки, зоны отдыха.