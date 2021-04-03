РИАМО - 3 апр. Кампания по вакцинации населения от коронавируса охватила более 20 тыс. жителей подмосковных Химок, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

«У нас более 20 тыс. жителей уже привито. 11 пунктов (вакцинации - ред.) действуют сегодня», - сказал Волошин в интервью «360 Химки».

Глава округа добавил, что на текущий момент заполняемость коечного фонда в муниципалитете составляет 90%. При этом количество болеющих в четыре раза меньше, чем в прошлом году.

Волошин также сообщил, что в апреле-мае планируется открыть для посещений физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Мичурина, где ранее был развернут ковидный госпиталь.

В Подмосковье продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Привиться можно в поликлиниках или мобильных пунктах.

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