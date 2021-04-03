РИАМО - 3 апр. Клип певицы Манижи на песню Russian Woman стал самым популярным на YouTube-канале «Евровидения» среди видео участников песенного конкурса текущего года, сообщает Федеральное агентство новостей.

В треке Russian Woman Манижа поет про сложную судьбу русской женщины и ее мечтах. Видео исполнительницы набрало более 6,7 млн просмотров и свыше 220 тыс. лайков.

В 2021 году «Евровидение» состоится с 18 по 22 мая в Роттердаме.

В первом полуфинале конкурса Манижа выступит третьей. В этот день также исполнят свои композиции представители Украины, Швеции, Австралии, Ирландии и других стран.