РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 апр. Пожарные ликвидировали открытое горение мусора на территории Подольского электромеханического завода, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

В субботу на территории ПЭМЗ на улице Большой Серпуховской, 43 произошло возгорание мусора. Площадь пожара составила около 30 кв м. В 12:47 возгорание локализовали, в 13:26 - ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара принимают участие 25 человек и восемь единиц техники.