РИАМО - 3 апр. Транспортную карту «Тройка» полностью интегрируют в маршрутную сеть подмосковных Химок до середины лета текущего года, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

«На сегодняшний день на 10 муниципальных маршрутах уже можно пользоваться картой «Тройка». До середины лета планируется полностью интегрировать систему в нашу маршрутную сеть», - сказал Волошин в интервью «360 Химки».

Он добавил, что в настоящее время проводится закупка необходимого оборудования для автобусов, которое позволит пассажирам расплачиваться «Тройкой».

С февраля в подмосковных автобусах поэтапно вводится услуга по оплате проезда картой «Тройка». На данный момент карта действует на 400 маршрутах «Мострансавто», расплатиться «Тройкой» можно более чем в 1,5 тыс. автобусов со стационарными валидаторами.

В салонах автобусов, где принимают карту «Тройка», размещены специальные информационные стикеры.