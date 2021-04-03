РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 апр. В городском округе Люберцы определили победителей муниципального этапа конкурса социальной рекламы среди подростков «Кибервызов», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В Люберцах подвели итоги муниципального этапа конкурса по созданию социальной рекламы, направленной на повышение информационной безопасности и цифровой грамотности несовершеннолетних, «Кибервызов». Жюри решило направить проектные материалы победителей первого этапа для участия в областном этапе конкурса», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что всего на конкурс поступили 54 работы. Конкурс проводился по четырем номинациям: «Рисунок», «Проект наглядных раздаточных материалов», «Макет наружной социальной рекламы», «Социальный видеоролик». Конкурсные работы оценивались в двух возрастных категориях: I группа - от 10 до 14 лет, II группа - от 14 до 18 лет.

«Конкурс направлен на повышение уровня осведомленности детей и молодежи о проблемах безопасности при использовании интернета, потенциальных рисках и путях защиты от сетевых угроз, привлечение общественного внимания к проблеме интернет-безопасности для несовершеннолетних», - добавил Ружицкий.