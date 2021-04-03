РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 апр. В парке «Наташинского пруды» в Люберцах 4 апреля каждый желающий сможет поучаствовать в акции здоровья «10 000 шагов к жизни», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В рамках реализации президентских проектов и программы «Здоровый муниципалитет» в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» в Люберцах 4 апреля состоится Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни».

«Мероприятие приурочено ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. В акции могут участвовать все желающие. Сбор участников с 11:00. Старт акции – начало прохождения маршрута – запланирован на 12:00», – отметил Ружицкий.

Он пояснил, что протяженность маршрута в парке составляет 5 тыс шагов, для достижения цели необходимо пройти 2 круга. Участники смогут сами выбирать свою нагрузку и протяженность маршрута. Он основан на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тыс шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.

«В день проведения акции в парке будет работать мобильный комплекс вакцинации от Covid-19. Привиться можно без предварительной записи, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС или СНИЛС», – добавил Ружицкий.

По его словам, старт Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» был дан в 2019 году. На территориях 254 муниципальных образований открыты маршруты здоровья, в том числе и в парке «Наташинские пруды».