РИАМО - 3 апр. Возгорание мусора произошло в здании на территории Подольского электромеханического завода, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Огонь вспыхнул по адресу: Большая Серпуховская улица, 43.

«На территории завода трехэтажное здание. Было возгорание мусора на первом этаже на площади 30 кв. м», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время пожар локализован. В результате возгорания никто не пострадал.