РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 апр. В подмосковных Люберцах в первую субботу апреля порядка 10 тыс жителей вышли на уборку территорий, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

Жители города вышли убираться сразу на несколько территорий - это Центральный парк Люберец, на улице Южной у домов №№26, 28 и на улице Космонавтов у дома №34.

«После зимы мы наводим порядок. Сегодня вышло на уборку более 10 тыс человек. Я благодарен всем, по сути вышли все наши коммунальщики, все ресурсные компании. Мы всегда коммунальную технику готовим хоть к зиме, хоть к лету. Только подготовка разная», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что данной уборочной техники достаточно для поддержания чистоты.