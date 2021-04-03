РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 апр. Строительно-монтажные работы начнут в ЖК «Белые росы» подмосковных Котельников во втором квартале 2022 года, сообщили в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства Московской области.

Фонд провел встречу с дольщиками ЖК «Белые Росы». Директор фонда Виталий Донченко рассказал гражданам о сроках и этапах завершения строительства и ответил на вопросы.

Арбитражный суд передал права на ЖК подмосковному Фонду защиты прав дольщиков. В рамках дорожной карты по завершению строительства фонд планирует приступить к формированию проектной документации во втором квартале 2021 года, строительно-монтажные работы начнутся во втором квартале 2022 года, ввод в эксплуатацию будет произведен в первом квартале 2023 года.

Действующее разрешение на строительство закончилось еще в 2016 году, что усложняет и увеличивает сроки реализации.

Ранее Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков принял решение о завершении строительства ЖК «Белые Росы» и восстановлении прав более 950 обманутых граждан. В рамках решения подмосковный фонд, которому передан данный объект, приступает к формированию проектно-строительной документации по завершению проекта. В перечень необходимых процедур войдут: строительно-техническое обследование, проектно-изыскательские работы, определение подрядных организаций и получение нового разрешения на строительство.

Дорожная карта по завершению строительства объекта размещена на сайте фонда на странице ЖК.