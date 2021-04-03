РИАМО - 3 апр. В министерстве цифрового развития РФ подчеркнули, что личные данные граждан не будут передаваться за рубеж предустановленными на смартфон приложениями, сообщает Nation News.

Это заявление опровергает публикацию газеты «Коммерсантъ» о том, что персональные данные из предустановленных российских приложений станут доступны зарубежным IT-корпорациям.

Закон об обязательной предустановке российского софта на все смартфоны, продаваемые на территории страны, вступил в силу 1 апреля. Этот шаг направлен на развитие цифровых технологий в России.

ПО, соответствующее всем требованиям безопасности, загружается из магазинов приложений.