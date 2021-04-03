РИАМО - 3 апр. Полноценный ремонт Вашутинского шоссе в подмосковных Химках планируют начать в 2022 году, сейчас на шоссе заделывают ямы, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Вашутинское шоссе. Около 70% ям сейчас устранено. Еще там есть, что ремонтировать», - сказал Волошин в интервью «360 Химки».

Он добавил, что ямочный ремонт дорожного полотна на шоссе завершат до середины апреля.

Волошин также отметил, что в текущем году в городском округе отремонтируют не менее 17 тыс. ям на дорогах. Ежедневно планируется устранять по 300 ям.

Ранее пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщала, что в этом году в регионе планируют отремонтировать более 1,6 тыс. участков дорог общей протяженностью свыше 1,4 тыс. км.