РИАМО - 3 апр. В столичном природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» специалисты Мосприроды обнаружили седого дятла, эта полезная птица относится к очень редким видам и внесена в Красные книги многих регионов России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Красной книге Москвы птица находится под первой категорией - вид под угрозой исчезновения. В минувшем году седой дятел поселился в ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни в Куркине» и в Битцевском лесу.

Некрупная птица обладает запоминающейся окраской серого (седого) и оливкового (желто-зеленого) оттенков. Самцы имеют небольшое красное пятнышко на голове.

С помощью барабанной дроби по дереву самцы призывают самок. Шумная посадка рядом с предполагаемым партнером, а иногда и его ритуальное кормление - вот способы ухаживания этих птиц. Дятлы по очереди выдалбливают дупло в стволах лиственных деревьев, где затем высиживают и выкармливают птенцов.

Зимой седые дятлы обитают в разреженных лесах или на их опушках, живут поодиночке, часто кочуют.

В зимний период птица питается салом, ягодами и древесной трухой, весной - соком деревьев. Летом седые дятлы предпочитают муравьев, а также других насекомых и их личинок, осенью - созревшие плоды и ягоды лесных деревьев.

Седые дятлы нуждаются в заботе человека: чтобы их не побеспокоить, нужно меньше шуметь при прогулке в лесу.