РИАМО - 3 апр. Жильцы дома в подмосковных Химках, где произошел хлопок газа, смогут вернуться в свои отремонтированные квартиры в конце августа, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

«С Фондом капитального ремонта Московской области подписана дорожная карта, согласно которой в августе текущего года мы уже начнем в двадцатых числах заселять Зеленую, 16», - сказал Волошин в интервью «360 Химки».

Он добавил, что в настоящее время в гостиницах находятся 26 жильцов пострадавшего дома. Кроме того, людей разместили в одной муниципальной квартире, часть жителей переехали к родственникам. За ходом восстановления дома следят в круглосуточном режиме.

ЧП произошло в квартире жилой девятиэтажки на Зеленой улице 19 марта. В результате хлопка газа погибли четыре человека, есть пострадавшие. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял оказание помощи жильцам дома под личный контроль.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>