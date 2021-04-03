РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 апр. В субботу в подмосковных Люберцах прошел парад коммунальной техники в честь открытия месячника благоустройства, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Колонна техники проехалась по улице Кирова в субботу утром. Она состояла из 154 машин.

«Я хотел бы сказать слова благодарности тем, кто собрался сегодня. Я считаю, что зиму мы прошли успешно, да, нас критиковали, но скажите, кто не критикует коммунальщиков и дорожников. Такая у нас с вами работа, но я благодарен вам, потому что вы старались и прикладывали усилия. Будем считать, что парад техники открыт», - сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

В рамках проведения месячника благоустройства запланировано проведение четырех субботников.