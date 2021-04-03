РИАМО - 3 апр. В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также в подмосковном Жуковском в субботу задержали и отменили 22 рейса, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали 10 рейсов, а отменили пять. В Домодедове задержан один рейс. В Шереметьеве задержаны четыре рейса, отменены еще два.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, здесь задержан один рейс.

Информацию о задержке или отмене рейса доводят до пассажиров авиакомпания или организация, которая обслуживает аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.