РИАМО - 3 апр. В Московской области планируют и дальше развивать электронный магазин, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Электронный магазин Московской области — информационный интернет-ресурс. Он начал работать по новому регламенту в августе 2020 года.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом – планируем дальше совершенствовать функциональные возможности и развивать электронный магазин. В том числе благодаря новому регламенту, который теперь позволяет вносить соответствующие изменения, не изменяя сам документ», - сказала Волкова в интервью для журнала «КонкуренTEAM».

Благодаря введению нового регламента работы сроки проведения закупочных процедур в электронном магазине сократились в три раза и теперь составляют два рабочих дня вместо шести.

За три года работы ресурса «Электронный магазин Московской области» было заключено 550 тыс. контрактов на общую сумму 40 млрд рублей. На ресурсе работают 9 тыс. учреждений, количество зарегистрированных поставщиков превысило 85 тыс. Чаще всего на ресурсе предлагают товары.

В марте увидел свет пятый выпуск журнала «КонкуренTEAM. Люди. Бизнес. Технологии». Весенний номер посвящен успешным практикам Подмосковья в строительной, земельно-имущественной и закупочной сферах. Журнал доступен на сайте.

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